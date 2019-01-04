Cinayetlerle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Ukrayna'da ölü bulunan Zeynep'in İzmir'deki ailesinin evinde yas (2)

CİNAYETLERLE İLGİLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi, iki genç öğrencinin kiraladıkları evin önünde bekleyen Hüsnü Can K.'nın, Zeynep Hüsünbeyi'nin alışverişte olduğu sırada eve girdiği, Yıldız'ı öldürdükten sonra tanık bırakmamak için evden ayrılmayıp beklediği, daha sonra eve gelen genç kızı da öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, Hüsnü Can K.'nın 2 Ocak'ta Ukrayna'dan çıkış yapıp, Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Öte yandan, her kisi de diş teknisyeni olan Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi çiftinin kızları Zeynep Hüsünbeyi'nin, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt semtindeki evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Anne Nalan Hüsünbeyi, sahip olduğu tek çocuğunun öldürülmesi nedeniyle sinir krizi geçirirken, acılı anneye sakinleştirici ilaç verildiği öğrenildi.

Zeynep Hüsünbeyi'nin halası Ilgın Selek ise en büyük hayalinin tıp okumak olduğunu söylediği yeğeni Zeynep'in öldürülmesinin kendilerini yıktığını ve bu acının tarifi olmadığını söyledi. Selek, şöyle konuştu:

'İNSAN BAŞINA GELMEDİĞİ ZAMAN ANLAYAMIYOR'

"Olay takıntılı bir aşığın bir kız çocuğunu takibi ve bunun sonucunda 2 kız çocuğunu katletmesidir. Çok üzgünüz. İnsan başına gelmediği zaman anlayamıyor. Çok büyük bir yangın, bildiğiniz gibi değil. Sadece kendi çocuğumuz için değil tüm giden çocuklar için üzülüyoruz ama bu ateş başka bir ateş. Bu sene ikinci senesiydi ve tek hayali tıp okumaktı. En büyük hayalinin peşinden gitti, çok mutluydu orada. Bundan 3-4 ay önce annesi ve babasıyla bu çocuk tarafından takip edildiklerini paylaşmış. Maalesef sonuç bu oldu."

'BU, TAMAMEN PLANLI BİR CİNAYET'

Hüsünbeyi'nin akrabalarından Vefa Kacar ise yaklaşık 4 ay önce kızları Zeynep'in, Hüsnü Can K. ile arkadaşından uzak durması için konuştuğunu belirterek, "Bu çocuk, Buket'in eskiden ilişkisi olduğu bir çocukmuş ve ayrılmak istemiyormuş. Zeynep de çocuğa, 'Zorla güzellik olmaz. Hem onu hem de beni rahat bırak' demiş. Yanında Buket de varmış bunu söylediğinde. Bu, tamamen planlı bir cinayet. Zeynep'in evden çıkmasını beklemesi de bunu zaten ortaya koyuyor. Umarız cinayet zanlısı bir an önce yakalanır" dedi.

Kaynak: DHA