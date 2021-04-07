Cinayetle sonuçlanan tartışmada 4 şahsa 41 yıl hapis cezası
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Cinayetle sonuçlanan tartışmada 4 şahsa 41 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinayetle sonuçlanan tartışmada 4 şahsa 41 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı 31 yaşındaki vatandaşı öldüren cinayet zanlısı 15 yıl, cinayetin işlenmesi yardım ettiği iddiasıyla yargılanan diğer üç şahsa ise toplamda 26 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı 31 yaşındaki vatandaşı öldüren cinayet zanlısı 15 yıl, cinayetin işlenmesi yardım ettiği iddiasıyla yargılanan diğer üç şahsa ise toplamda 26 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 31 Ağustos 2019 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Liman Caddesi mevkiinde bulunan bir sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar İlter(31) isimli vatandaş, arkadaşı ile sahilde oturdukları sırada, alkol alan T.E. (17), O.T. (24), A.T. (16), E.V. (15) isimli 4 şahısla gürültü sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İlter, tartıştığı şahıslardan T.E. tarafından sırt ve boyun bölgesinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan İlter, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan T.E., O.T., ve A.T. tutuklanırken, E.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme heyetini kararını açıkladı

Cinayetten yargılanan şahısların yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık ve avukatlar salonda hazır bulundu. Davada son kez söz alan sanıklar, savunmalarını tekrar ettiklerini ve pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Serdar İlter'i öldüren T.E. hakkında müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, yaşı itibarı ile suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olması sebebi ve suçu işleniş biçimi göz önüne alınarak cezasında indirim uygulanmadan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Serdar İlter'i öldürülmesine yardım eden A.T., E.V. ve O.T. hakkında ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına ancak A.T. ve E.T.'nin yaşları itibarı ile suçlarında indirim yapılarak A.T.'nin 8 yıl, E.V.'nin ise 6 yıl, O.T.'nin ise yardımın niteliğine göre 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Cinayetle sonuçlanan tartışmada 4 şahsa 41 yıl hapis cezası
Cinayetle sonuçlanan tartışmada 4 şahsa 41 yıl hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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