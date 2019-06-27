Cinayetle sonuçlanan kavganın şüphelilerine hapis istemi

Adana'da bir restoranda küfürlü konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen ve bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 kişi hakkında 5 yıl 6 aydan müebbete kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Beyazevler Mahallesi'ndeki bir restoranda 27 Ocak'ta Cemil İnan'ın silahla öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İnan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ali Alhas için "kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma" suçundan müebbet ve 3 yıl hapis, tutuksuz sanıklar A.K, C.A, E.K, İ.Ş, M.E, M.C.D, N.E, S.S, T.D. ve Ü.S. hakkında da "yaralama, basit yaralama, silah taşıma ve bulundurma" suçlarından 5 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Sanıklardan N.E. iddianamede yer alan ifadesinde, yan masada oturan kişileri küfürlü konuştukları için uyardığını, bunun üzerine darbedildiğini belirtti.

Bu sırada Ali Alhas'ın yanlarına gelerek "vurmayın o benim arkadaşım" diyerek sanıkları ikaz ettiğini ancak olayın büyüdüğünü anlattı.

Olaya müdahale eden mahalle bekçisi S.Ö. de bölgeye gittiğinde N.E'nin yerde darbedilmiş halde yattığını, Ali Alhas'ın ise nereden çıkardığını görmediği tabancayla kalabalığa doğru 3-4 el ateş ettiğini aktardı.

Bu sırada Cemil İnan'ın yaralanıp yere düştüğünü belirten S.Ö, ardından Alhas'ı etkisiz hale getirip elindeki tabancayı aldığını kaydetti.

Merkez Çukurova ilçesindeki meyhanede iki grup arasında çıkan kavgada, tabancayla vurularak ağır yaralanan Cemil İnan, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olayda silahı kullandığı ileri sürülen Ali Alhas'ı yakalamıştı.

Kaynak: AA