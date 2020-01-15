Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:08
Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesut Demirel'in (39) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, C.S.K, M.B, Ş.T. ve S.K'yi yakaladı.

C.S.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise cinayete yardım etmekle suçlandığı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak'da çıkan tartışmada silahla vurulan Mesut Demirel hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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