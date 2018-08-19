Tuvalet İçin Başlayan Kavgada 1 Ölü! Olay Anı Kameralara Yansıdı

Konya'da arkadaşıyla birlikte küçük tuvaletini yapmak için aracından inen kişinin, kendisine tepki gösteren kişi tarafından bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı babaannesinin evinde yakalandı.

TUVALETİNİ APARTMANIN ÖNÜNDE YAPMAK İSTEDİ

Olay, 21 Temmuz saat 03.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevki Nenğ ile arkadaşı Aykut K. cadde üzerine geldiklerinde araçlarını durdurup küçük tuvaletlerini yapmak için bir apartmana yöneldi. Bu sırada evinin balkonunda arkadaşlarıyla alkol alan Ali D., küçük tuvaletini yapan Şevki Nenğ ile Aykut K.'ye tepki gösterdi. Sözlü olarak başlayan tartışmanın ardından aşağıda bulunan şahıslardan biri, balkondan kendisine tepki gösteren Ali D.'ye yerden aldığı bir cisimi fırlattı. Bunun üzerine Ali D. de balkondan aşağıya plastik sandalye fırlattı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma, balkondakilerin aşağıya inmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Ali D. elinde bulunan bıçakla Şevki Nenğ'i sol göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırılan Şevki Nenğ'i tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde önceki gün hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın meydana geldiği caddede meydana gelen bıçaklı kavga ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerinde Şevki Neğn ile Aykut K.'nin aracı durdurduktan sonra küçük tuvaletini yapmak için apartmanın alt tarafında bulunan kulübenin arkasına geçtiği görülüyor. Apartman balkonunda alkol alan Ali D. ve arkadaşlarının ise tuvaletini yapan kişilere tepki gösterdiği görülüyor. Görüntülerin devamında aşağıda bulunan birinin balkondaki Ali D.'ye bir cisim attığı, Ali D.'nin aşağıya sandalye attığı yer alıyor. Görüntülerde elinde bıçakla aşağıya inen bir şahsın başına aldığı darbe sonucu yere yığıldığı, park halindeki aracının yanında bulunan Şevki Nenğ'inin de bıçaklandıktan sonra yere yığılıp kaldığı görülüyor. Öte yandan, şahıslardan birinin elindeki bıçakla defalarca park halindeki otomobile sapladığı da kayıtlarda yer alıyor.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Ali D.'yi yakalamak için yakınlarının ifadesine başvurdu. Yakınlarının verdiği ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda polis Ali D.'yi saklandığı babaannesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ali D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.