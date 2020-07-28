Cinayetle biten park kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Cinayetle biten park kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Konya'da akrabalar arasında çıkan park kavgasında dayısını öldüren ve iki kuzenini yaralayan Hasan Hüseyin Y. ile olaya karışan babası S.A.Y. ve eniştesi R.K. adliyeye sevk edildi.

Cinayetle biten park kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi
28.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:57

Konya'da akrabalar arasında çıkan park kavgasında dayısını öldüren ve iki kuzenini yaralayan Hasan Hüseyin Y. ile olaya karışan babası S.A.Y. ve eniştesi R.K. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin Y. (23), dayısı Nevzat A.'yı sırtından ve göğsünden bıçakladı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nevzat A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan A.A. (21) ve M.A. (27) ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Hasan Hüseyin Y. ve olaya karışan babası S.A.Y. (48) ile eniştesi R.K. (31) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailelerin bir süredir park tartışması yaşadığını, Nevzat A.'nın evine gelenlerin park ettiği araçlar yüzünden tartışma çıktığını belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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