Cinayetin sebebi çocuğa tokat - Haberler
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Cinayetin sebebi çocuğa tokat

Cinayetin sebebi çocuğa tokat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gemlik'te alkol masasında arkadaşını öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Gemlik'te alkol masasında arkadaşını öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Arkadaşı Taner Durgut'u evinde bıçaklayarak öldüren Mustafa T, Gemlik adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Mustafa T, Durgut ile arkadaş olduklarını ve gece evine davet ettiğini, beraber içki içtiklerini anlattı. O gece çocuğunun da yanlarında olduğunu, çocuğuna Taner Durgut'un tokat atması üzerine kavganın büyüdüğünü ifade eden Mustafa T, "Bir anda tartışma ciddileşti. Alkolün de etkisi ile bıçakladım. Pişmanım, keşke olmasaydı" dedi.

Cinayetle alakalı soruşturma devam ederken, 13 yaşındaki küçük çocuk olay sonrası devlet koruması altına alındı. - BURSA

Cinayetin sebebi çocuğa tokat

Cinayetin sebebi çocuğa tokat

Cinayetin sebebi çocuğa tokat

Cinayetin sebebi çocuğa tokat

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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