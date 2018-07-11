Cinayetin Ayrıntıları Babayı İsyan Ettirdi

BAŞKAN Götzl, ırkçı NSU teröristlerinin Halit Yozgat'ı nasıl öldürdükleri anlatırken, oğlunu acısını bir kez daha yaşayan baba İsmail Yozgat ayağa kalkıp "La ilaha illallah" diye bağırmaya başladı. Mahkeme Başkanı, Yozgat'ı susturmaya çalıştı. Başkan Götzl, "Sayın Yozgat, sakin olun. Duruşmayı rahatsız etmeyin bir daha. Aksi takdirde size karşı tedbir koymak zorundayım" diye uyardı.

ŞİMŞEK AİLESİ DE İZLEDİ

NSU kurbanı Enver Şimşek'in eşi Aliye Şimşek de, Beate Zschaepe'nin aldığı cezayı, "Umduğumuzu bulduk" sözleriyle değerlendirdi. Şimşek diğer verilen cezaların ise çok az olduğunu vurguladı. Duruşmaya kucağında çocuğuyla katılan Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek ise "Şimdilik yorum yapmak istemiyorum" dedi.