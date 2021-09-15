Cinayetin ardındaki sebep 'küçük kıza taciz' iddiası çıktı - Haberler
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Cinayetin ardındaki sebep "küçük kıza taciz" iddiası çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel
Cinayetin ardındaki sebep

SULTANGAZİ'de sokak ortasında motosikletli 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doğukan Çelik (19) cinayetiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de sokak ortasında motosikletli 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doğukan Çelik (19) cinayetiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayın 11 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz iddialarının ardından yaşanan husumet sonucu meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınanların arasında tacize uğradığı iddia edilen küçük kızın anne, baba ve dayısının bulunduğu belirtildi. Öte yandan olayda öldürülen kişinin yanlışlıkla öldürüldüğü, asıl hedefin taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarılıp serbest bırakılan şüpheli olduğu belirlendi.

Sultangazi İlçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 13 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Doğukan Çelik, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. İki motosikletle olay yerine gelen 4 kişinin açtığı ateş sonucu Doğukan Çelik vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar ise geldikleri motosikletlerle hızla olay yerinden kaçtı. Bu arada kaçmaya çalışan saldırganlar olaydan kısa süre sonra yanlarında hızla geçtikleri için "Niye bu kadar hızlı geçiyorsunuz?" diye bağıran bir başka gruba da ateş açtı. Bu olayda ise Musa Can Akbulut adlı öğrenci  hafif şekilde yaralandı.

OLAYIN SEBEBİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ

İstanbul polisi tarafından olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın 11 Haziran 2021 tarihinde 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yapılan cinsel taciz olayı sonucu oluşan bir husumet  nedeniyle  meydana geldiği belirlendi. Soruşturma dosyasına göre 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden İ.B.'nin polis tarafından yakalandığı ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı belirlendi.

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLER

Şüphelinin serbest bırakılmasına kızan küçük çocuğun ailesinin tacizi yaptığı iddia edilen  İ.B.'yi cezalandırmak için silahlı saldırı planı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Olay sırasında yanlışlıkla İ.B.'nin yerine Doğukan Çelik adlı kişinin öldürüldüğü belirlendi.

2 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eyüp, Kağıthane, Sultangazi ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda motosikletle silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Taha B.G.(19) Ahmet Dursun B.A.(21), Abdurrahman Ç.(32) ile olayı azmettirdikleri iddia edilen  tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğunun annesi D. D.(32),  dayısı Y.A.(33), ve babası M.D.(36)  gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek olayla bir ilgilerinin olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden Taha B.G., Ahmet Dursun B.A., Abdurrahman Ç., silahlı saldırı suçlamasıyla, anne D.D. ve dayı Y.A. azmettirme suçundan tutuklandılar. Baba M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü olayla ilgili bir kişinin daha arandığını belirttiler.


Cinayetin ardındaki sebep küçük kıza taciz iddiası çıktı

Cinayetin ardındaki sebep küçük kıza taciz iddiası çıktı

Cinayetin ardındaki sebep küçük kıza taciz iddiası çıktı

Cinayetin ardındaki sebep küçük kıza taciz iddiası çıktı

Cinayetin ardındaki sebep küçük kıza taciz iddiası çıktı

Cinayetin ardındaki sebep küçük kıza taciz iddiası çıktı

Cinayetin ardındaki sebep küçük kıza taciz iddiası çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cinayetin ardındaki sebep 'küçük kıza taciz' iddiası çıktı - Haberler
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