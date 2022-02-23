'Cinayetim var' diyerek tehdit ettiği taksiciyi sırtından vurdu

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de Kaan Bozo (23) kullandığı taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından gasp edilmek istendi. Silahlı kişi, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Devamı da sen olacaksın" diyerek tehdit ettiği Bozo'dan para ve cep telefonunu istedi. Saldırgan, kapıyı açarak kaçmak isteyen taksiciyi sırtından silahla yaraladı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarken yaralı halde oto yıkamacıya sığınan Bozo, hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçen cuma günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Bozo'nun kullandığı 34 TEL 55 plakalı taksiye, 25 yaşlarında bir kişi müşteri olarak bindi. Beyoğlu'na gitmek istediği söyleyen kişi, taksicinin Kasımpaşa civarında çıkmaz bir sokağa girmesini sağladı.

CEP TELEFONU VE PARASINI İSTEDİ

KAÇARKEN SIRTINDAN VURULDU

OĞLUM EKMEĞİNİN PEŞİNDE ÖLEBİLİRDİ