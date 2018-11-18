Yaraladığı Babanın Oğlunu Öldüren Şüpheli: Cinayeti Zevkten İşledim

Bursa İnegöl'de silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden biri Kahraman A., sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Cinayeti zevkten işledim" diye cevap verdi.Nöbetçi mahkemeye sevk edilen bir numaralı şüpheli Kahraman A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABA VE OĞLUNA SALDIRI

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen M. G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a da iş yerinde saldırı düzenledi. Saldırın ardından Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti.

"CİNAYETİ ZEVKLE İŞLEDİM"

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi.Hastane çıkışı basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna zanlılardan Kahraman A.'nın, "Cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Karaman A. ile M.G'nin sorgulamaları yaklaşık 8 saat sürdü. Savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetci mahkemeye sevk edilen şahıslardan cinayet olayında bir numaralı şüpheli olan Karaman A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.