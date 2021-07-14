Cinayeti yön ayarı bozulan KGYS kamerasının aydınlattığı ortaya çıktı
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Cinayeti yön ayarı bozulan KGYS kamerasının aydınlattığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu karısını öldürüp iş makinesiyle açılan çukura gömdüğü belirlenen şüphelinin, yön ayarı bozulan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu karısını öldürüp iş makinesiyle açılan çukura gömdüğü belirlenen şüphelinin, yön ayarı bozulan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Alanya ilçesinde öldürülen Aslı Ö. için Konaklı Mahallesi'ndeki babaevinde mevlit okutuldu.

Aslı Ö'nün ağabeyi Yunus Emer Koçak, kardeşinin acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

Şüphelinin ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten Koçak, kardeşinin kayıp olduğu dönemde bütün güvenlik kameralarının incelendiğini ancak bir ize rastlanmadığını dile getirdi.

Cinayetin gerçekleştiği evin karşısında Alanya Belediyesi'nin çocuk parkı olduğunu, burada belediyeye ait kameralar olduğunun fark edildiğini aktaran Koçak, "İlahi adalet. Ayarı bozulan kameranın yönü cinayetin gerçekleştiği binaya dönmüş. O kamera her şeyi görüntülemiş. Cinayet bu şekilde çözüldü." dedi.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (29), 20 Mayıs'ta İlçe Jandarma Komutanlığına giderek karısı Aslı Ö'nün kaybolduğunu bildirmiş, yapılan araştırmada, içinde eşinin cesedi olduğu düşünülen halıyı araca yüklediği tespit edilen şüpheli 23 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Sorgusunda boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

Cinayeti yön ayarı bozulan KGYS kamerasının aydınlattığı ortaya çıktı
Cinayeti yön ayarı bozulan KGYS kamerasının aydınlattığı ortaya çıktı
Cinayeti yön ayarı bozulan KGYS kamerasının aydınlattığı ortaya çıktı
Cinayeti yön ayarı bozulan KGYS kamerasının aydınlattığı ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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