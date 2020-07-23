Cinayeti özel ekip ortaya çıkardı
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Cinayeti özel ekip ortaya çıkardı

Bartın'da, ormanlık alanda yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

Cinayeti özel ekip ortaya çıkardı
23.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:45

Bartın'da, ormanlık alanda yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

Olay, merkeze bağlı Sipahiler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Kadir Öncü ormanlık alanda yaralı olarak bulunarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öncü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, şahsın başında saçmalara rastlandı.

Olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kurularak çalışmalar başlatıldı. Özel ekibin yaptığı detaylı incelemenin ardından Kadir Öncü'nün amcası Hüseyin Ö. gözaltına alındı.

Şahıs yapılan çapraz sorguda olayı tüm detaylarıyla anlatırken, cinayet aleti olan tüfek şahsın sakladığı yerde bulunarak el konuldu.

İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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