Cinayete teşebbüsten yargılanan kadından 'cinsel saldırı' iddiası

BOLU'da, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan G.G. isimli kadın, mağdur olanın kendisi olduğunu ve kendisinden şikayetçi olan T.A.'nın defalarca cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

Olay, geçen yıl haziran ayında merkeze bağlı Pirahmetler köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işleten T.A. yanında çalışan G.G. isimli kadını tehdit ederek cinsel saldırıda bulundu. T.A.'nın cinsel saldırısına maruz kalan G.G. durumu arkadaşları E.B., Y.V., M.Ç., K.H. ve M.A.'ya anlattı. G.G. ve beraberindeki 5 kişi akşam saatlerinde T.A.'yı Pirahmetler köyü mevkisine götürdü. T.A.'yı darbeden 6 kişi, daha sonra şehir merkezindeki bir parka bıraktı. T.A. hastanedeki tedavisinin ardından kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.

Duruşma diğer sanıkların da dinlemesi için ileri bir tarihe ertelendi.