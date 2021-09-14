Cinayete teşebbüsten yargılanan kadından 'cinsel saldırı' iddiası - Haberler
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Cinayete teşebbüsten yargılanan kadından 'cinsel saldırı' iddiası

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Cinayete teşebbüsten yargılanan kadından 'cinsel saldırı' iddiası

BOLU'da, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan G.G. isimli kadın, mağdur olanın kendisi olduğunu ve kendisinden şikayetçi olan T.A.'nın defalarca cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

BOLU'da, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan G.G. isimli kadın, mağdur olanın kendisi olduğunu ve kendisinden şikayetçi olan T.A.'nın defalarca cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

Olay, geçen yıl haziran ayında merkeze bağlı Pirahmetler köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işleten T.A. yanında çalışan G.G. isimli kadını tehdit ederek cinsel saldırıda bulundu. T.A.'nın cinsel saldırısına maruz kalan G.G. durumu arkadaşları E.B., Y.V., M.Ç., K.H. ve M.A.'ya anlattı. G.G. ve beraberindeki 5 kişi akşam saatlerinde T.A.'yı Pirahmetler köyü mevkisine götürdü. T.A.'yı darbeden 6 kişi, daha sonra şehir merkezindeki bir parka bıraktı. T.A. hastanedeki tedavisinin ardından kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.

'BU OLAYDA MAĞDUR BENİM'

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 6 şüphelinin ilk duruşması görüldü. Duruşmada sanık olarak yargılanan G.G. isimli kadın, T.A.'nın defalarca cinsel saldırısına uğradığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "T.A. isimli şahsın çay ocağında çalışırken, kendisi bana tehditle 4 defa cinsel saldırıda bulundu. Bu olayda mağdur olan kişi benim. Müşteki durumunda bulunan T.A.'nın benim yerimde, benim de onun yerinde olmam gerekirken, sanık olarak ben yargılanıyorum. Olay akşamı diğer sanıklarla birlikte T.A. ile yüzleşmek için Pirahmetler köyüne gittik. T.A. ayrıca beni gizlice çektiği video ve ses kayıtlarıyla tehdit ediyordu. Tehditle bana cinsel saldırıda bulundu. O gece üzerinden benim vesikalık fotoğraflarım çıkınca, kendisine tokat atıp, hakarette bulunduğum doğru. T.A.'yı kimin dövdüğünü bilmiyorum. Ayrıca, T.A. kendisiyle birlikte olmamam durumunda ailemi dağıtacağını da söyleyip tehditler savurdu" dedi.

Duruşma diğer sanıkların da dinlemesi için ileri bir tarihe ertelendi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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