Cinayete Kurban Gittiği Belirlenen Kadının Katil Zanlısı, Oğlunun Arkadaşı Çıktı

ANKARA'da 3 yıl önce evinde ölü bulunan Şehriban Tokuştepe'nin (67), boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğullarının şüphelenmesi üzerine mezarı açılarak otopsi yapılan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Tokuştepe'nin katil zanlısı olarak da olay günü oğlu Batuhan Çobancık'ı arayarak, "Annene ulaşamıyorum, kontrol et" diyen Doğan Sevilgen (35) gözaltına alındı. Sevilgen, tutuklandı.

Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 520'nci Sokak'ta yalnız yaşayan Şehriban Tokuştepe, 14 Aralık 2015 tarihinde banyoda ölü bulundu. Tokuştepe, gelen eve belediye hekiminin 'doğal yollarla öldüğü' yönünde hazırladığı rapor doğrultusunda toprağa verildi. Şehriban Tokuştepe'nin ikinci eşinden olan oğlu Batuhan Çobancık ile üçüncü eşinden olan oğlu Orhan Pala, polise, annelerinin evinden yaklaşık 10 bin TL ile bir adet cep telefonunun kayıp olduğunu bildirdi. İki kardeş, cinayetten şüphelendiklerini söyledi.

MEZARI AÇILDI

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Tokuştepe'nin mezarı, defnedildikten 2 gün sonra açıldı. Yapılan otopside Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak o dönem cinayet zanlısı bulanamadı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Ankara Cinayet Büro Amirliği'nde yeni göreve gelen ekip, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açıp araştırma başlattı. İfadesine başvurulan Batuhan Çobancık, Ankara metrosunda temizlik görevlisi olan arkadaşı Doğan S.'nin, annesinin evine gelip gittiğini, evdeki paradan haberi olduğunu, olay günü sürekli kendisinden annesini aramasını istediğini, en son aradığında da "Annenden haber alamıyorum, kontrol et" dediğini, kendisinin de, "Sen git bak" yanıtı verdiğini anlattı. Batuhan Çobancık, arkadaşı Doğan S.'nin kendisine borçlarını ödemek için birilerini soyacağını söylediğini de belirtti.

HTS KAYITLARI VE GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Doğan S.'nin olay günü iş yerinden izinsiz çıkıp, Tokuştepe'nin evine gittiğini belirledi. HTS kayıtlarından da Doğan S.'nin olay günü eve gelmeden önce Şehriban Tokuştepe ile telefonda birkaç kez görüştüğü, daha sonra söz konusu eve gittiği, cinayet öncesinde kapattığı telefonunu daha sonra tekrar açtığı tespit edildi. Doğan S., Tokuştepe'nin evinin bulunduğu güzergahtaki kameralarca da tespit edildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Doğan S. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Kameralardaki kişinin kendisi olmadığını ileri süren Doğan S., parmak izinin Tokuştepe'nin evinin kapısında nasıl olduğunu da bilmediğini savundu. Doğan S.'nin çelişkili ifadeleri, polisin önüne koyduğu delillerle tek tek çürütüldü. Uzman ekip incelemesiyle kameralara yansıyan kişinin Doğan S. olduğu kesinlik kazanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - Ankara

Kaynak: DHA