Cinayete Kurban Giden Nurcan Aslan'ın Yakınlarından Kadın Cinayetlerine Tepki

Küçükçekmece'de iki sene önce öldürülen Nurcan Aslan'ın katili Abdullah Melih Barış'ın müebbet hapse çarptırılması üzerine Aslan'ın yakınları kadın cinayetlerine tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.

Kahvaltı yapmak için restorana gitmek üzere evden çıkan Nurcan Arslan (40), Abdullah Melih Barış tarafından iki sene önce kurşun yağmuruna tutulmuş ve hayatını kaybetmişti. Aslan'ın katili Abdullah Melih Barış, iki sene süren yargılamanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının ardından kadın cinayetlerine tepki göstermek için bir araya gelen Nurcan Aslan'ın yakınları, kadın örgütleri ve sendika temsilcileri Aslan'ın hayatını kaybetmeden önce ikamet ettiği yerde basın açıklaması düzenledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Aslan'ın arkadaşı Sevdi Aycı, "Bizler bu dava sürecinde öğrendik ki; kadınlar birlikte hareket eder, sokağa çıkar, dayanışmayı ne kadar güçlendirirse alınan sonuç da ona göre olur. Başından beri basının, ailesinin, kadın örgütlerinin takip ettiği Nurcan Aslan davasının kararı, kadın cinayetleri davaları değerlendirildiğinde olumlu bir karardır. Bizler oluşan kamuoyu ilgisi, kadın dayanışmasının gücü sayesinde zoru başardık. Nurcan için adalet istedik. Tüm kadınlar için adalet istedik" dedi. - İSTANBUL