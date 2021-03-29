Cinayete kurban giden kadınların isimleri tribünlerde
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Cinayete kurban giden kadınların isimleri tribünlerde

Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel
Cinayete kurban giden kadınların isimleri tribünlerde

TURGUTLU Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında tribünlere kadın cinayetleriyle hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formaları astı.

TURGUTLU Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında tribünlere kadın cinayetleriyle hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formaları astı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın girişimi, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ın destekleriyle kadını hayatın her alanında desteklemek amacıyla kurulan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın, kuruluş amacına uygun olarak kadın cinayetlerine dikkat çektiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde paylaştığı video, binlerce beğeni aldı. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kendi sahasında oynadığı sezonun ilk maçında yine kadın cinayetlerine dikkat çekti. Hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalar tribünlere asıldı.  

'MÜCADELEMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Biz bu takımı kurarken hem kadını hayatın her alanında desteklemek hem de kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadınların hayattaki mücadelesini temsil etmesi amacıyla kurmuştuk. 8 Mart'ta kuruluş amacımıza uygun bir video hazırladık ve yayınladık. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından sonra belediye binamıza 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' pankartı astık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Turgutlu'muzu ziyaretinde eşimle beraber sahneye 'Kadına Şiddete Hayır' afişleriyle çıktık ve son olarak da kadın basketbol takımımızın oynadığı ilk maçta tribünlere kadın cinayetleriyle hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formaları astık. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık yaratmaya, 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' demeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili mücadelemiz her zaman devam edecek" dedi.


Cinayete kurban giden kadınların isimleri tribünlerde
Cinayete kurban giden kadınların isimleri tribünlerde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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