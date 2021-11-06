Cinayete kurban giden İlknur Gökay Tuncel'in otopsi işlemleri tamamlandı

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Kırklareli'nde dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Dün Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yürüyerek evine giden İlknur Gökay Tuncel (42) takip edildiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı Selçuk G. tarafından bıçaklandı. Daha sonra Selçuk G. kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tuncel ve Selçuk G., Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Tuncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tuncel'in cenazesi ailesine teslim edildi.

İlknur Gökay Tuncel'in cenazesi, yarın saat 12.00'da Lüleburgaz Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yeni mezarlığa defnedilecek. - KIRKLARELİ

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