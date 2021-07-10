Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi

Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi Hatay'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşini tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kadın ve kadının babası memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.