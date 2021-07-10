Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
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Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi Hatay'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşini tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kadın ve kadının babası memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - Hatay'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşini tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kadın ve kadının babası memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Ebru Kara ve babası Ali Dik'in cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Otopsi işlemlerinin ardından baba ve kızı için memleketi Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Helete Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip Helete Merkez Caminde kılınan cenaze namazında yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Ebru Kara ve baba Ali Dik kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi Temizler Sokakta meydana gelmiş. Cabbar K. tarafından işlenen cinayette eşi Ebru Kara ve babası Ali Dik (50), hayatını kaybetmişti.

Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
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