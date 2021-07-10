Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
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Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi

Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kadın ve kadının babası memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Hatay'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kadın ve kadının babası memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi Temizler Sokak'ta meydana gelmişti. Cabbar K., 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşi Ebru Kara (30) ile eski kayınpederi Ali Dik'i (50) pompalı tüfekle vurmuştu. Hayatını kaybeden Ebru Kara ve babası Ali Dik'in cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Otopsi işlemlerinin ardından baba ve kızı için memleketi Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Helete Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Ebru Kara ve baba Ali Dik yan yana toprağa verildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi
Cinayete kurban giden baba ve kızı yan yana toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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