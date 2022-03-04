Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen evli ve 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen evli ve 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi.

Olay, 1 Mart Salı gecesi Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Tolga Görez (41) evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Görez'in öldürülmesine ilişkin U.İ. isimli şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tolga Görez'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Derince Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, Çınar, Salı, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title