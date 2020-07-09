Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı ADANA'da berber kalfasının öldürülmesine karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli M.T., kovalamaca sonucu yakalandı.

ADANA'da berber kalfasının öldürülmesine karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli M.T., kovalamaca sonucu yakalandı.

Berber kalfası Aytekin Kıyga'nın, dün merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinde öldürülmesine karıştığı öne sürülen M.T.'nin 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için hareket geçti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda olduğu tespit edilen ekipler, aracın geçiş güzergahlarında önlem aldı. Polislerin, 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, ikazlara rağmen otomobille ilerlemeye devam etti. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 2 kilometre sonra Turgut Özal Bulvarı'nda durduruldu. Otomobildeki M.T.'yi gözaltına alan polis, araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Kaynak: DHA