Cinayete araba anahtarı sebep oldu iddiası
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Cinayete araba anahtarı sebep oldu iddiası

Cinayete araba anahtarı sebep oldu iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ölümle sonuçlanan kavganın araba anahtarının verilip verilmemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ölümle sonuçlanan kavganın araba anahtarının verilip verilmemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Olay, Hacıtuğrul Mahallesi Hürriyet Caddesi ile 88. Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pide salonu sahibinin oğlu Ulaş P. ile şüphelinin babası yine aynı pide salonda çalışan Ertan E. arasında araba anahtarını verip vermeme meselesinden önce sözlü çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada olayın şüphelisi Erkan E.'nin babasıyla kavga ettiğini gördüğü Ulaş P.'yi göğüs kol ve muhtelif yerlerinden kesici alet ile yaraladığı ileri sürüldü. Yaralı kişinin ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadığı ve şüpheli kişinin ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Ülkü Tepe yakınlarında yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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