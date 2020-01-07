Cinayet zanlısının yurt dışına kaçmasına yardım eden avukat ve nüfus memurlarına...

07.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:29

KONYA'da 2009 yılında karıştığı cinayet suçundan aldığı 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onan Murat Ildırar, 2 yıl önce bulunduğu açık cezaevinden firar edip, Gürcistan'a kaçtı. Polis, Ildırar'ın sahte kimlik ve pasaport kullanarak yurt dışına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2'si nüfus memuru, 1'i avukat 7 kişiyi, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Murat Ildırar, 2009 yılında Konya'da karıştığı cinayet suçunun ardından tutuklandı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Ildırar daha sonra 'vergi usulsüzlüğü' suçundan yeniden tutuklandı. Ildırar, Burdur Açıkcezavinde bulunduğu sırada cinayete karıştığı suç nedeniyle aldığı 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunu öğrenen Ildırar, 26 Ekim 2018 tarihinde cezaevinden firar etti. Ildırar'ın bulunması için Konya polisi de çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ildırar'ın sahte kimlik ve pasaportla Gürcistan'a kaçtığını tespit etti.SAHTE KİMLİK Araştırmasını derinleştiren polis, İ.T. adlı kişinin nüfus müdürlüğüne giderek, oradaki 2 memur yardımıyla kendi kimliğinin üzerine cezaevinden firar eden Murat Ildırar'ın fotoğrafını yapıştırıp, sahte kimlik çıkartıldığını belirledi. Aynı yöntemle de sahte pasaport düzenlenip Ildırar'ın yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Polis'in Ildırar'ın kaçmasına İ.T., 2 nüfus memuru ve 1 avukat ile birlikte 12 kişinin yardımcı olduğunu belirledi. Şüphelilerden 3'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis, bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında İ.T., 2 nüfus memuru ve 1 avukatın bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA