Cinayet zanlısının evinin taşınmasında arbede

13.09.2019 18:11

Adana'da, 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının evini taşımak isteyen yakınlarına, maktullerin akrabalarının saldırı girişimini polis engelledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, 22 Ağustos'ta 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Güçlü Doğan T'nin yakınları, zanlının evini taşımak istedi.

Katil zanlısının annesi, babası ve bir yakınının, evi taşımak için kamyonla mahalleye girdiğini öğrenen maktullerin akrabaları, evin bulunduğu sokağa gitti.

Zanlının anne ve babasının kendilerine verilmesini isteyen maktullerin yakınları, mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırılamayınca polis çağırıldı.

Kalabalığı dağıtmakta güçlük çeken ekipler, biber gazı kullanarak saldırı girişimini engelledi. Zanlının yakınları, polis aracıyla mahalleden çıkarıldı.

Kaynak: AA