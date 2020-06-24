Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin katil zanlısı "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı
24.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:38

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin katil zanlısı "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktuller Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık Kamış, duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, tutuksuz sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö. de Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada söz alan Ahmet Küçük'ün eşi Feriha Küçük, eşinin olay günü evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şunları anlattı:

"Bu olayda bana yaralandığını söylediler, öldürüldüğünü bilmiyordum. Hamileydim ve olayın etkisiyle bir gün sonra doğum yaptım. Eşimin öldüğünü iki gün sonra öğrendim. Bu terörist, örgüte katılmadan önce ilçede kuaförlük yapıyordu. Eşim tıraş olmak için 4 yıl önce yanına gittiğinde terör örgütüne katılması için kendisine baskı yapmış. Eşim ise bunu kabul etmediğini evlendikten sonra bana anlattı. Kızım şimdi burada ve babasını istiyor, o kızımın babasını elinden aldı. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum."

Savcı Küçük'ün oğlu Çetin Küçük de babasının 5 yıl süreyle Turnagöl Mahallesi'nde muhtarlık yaptıktan sonra 2019'da AK Parti'den Karayazı ilçesinde meclis üyesi seçildiğini belirtti.

Babasının bu süreçten sonra sürekli olarak terör örgütü ve sempatizanlarının tehdidiyle karşılaştığını ifade eden Küçük, "Babam hedef gösterilmişti. Olay günü ben de Şırnak'tan Erzurum'a dönüyordum. Ahmet Küçük de amcamın oğludur." dedi.

"Mahkemede terör örgütü propagandası yapmaya kalkma, izin vermem"

Söz verilen sanık Kamış ise önceki celselerde Kürtçe beyanda bulunarak savunma yapmak istemesinin aksine bu duruşmada Türkçe ifade vermek istediğini dile getirdi.

İfadesinde Türkçe konuşup terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf eden Kamış'ın örgüt propagandası yapmaya başlaması üzerine mahkeme heyeti başkanı "Mahkemede terör örgütü propagandası yapmaya kalkma, buna izin vermem. Bir sonraki celsede tercüman vasıtasıyla Kürtçe ifade verirsin." diyerek kendisine tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö'yü de dinledikten sonra Kamış'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın savunmasının alınabilmesi amacıyla tercüman atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 300 bin lira ödülle aranırken yakalanıp tutuklanan "gri" kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın 18 Haziran 2019'da Karayazı ilçesi Anıtlar Mahallesi Gela bölgesinde bir araçta ölü bulunan Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklardan Kamış'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs etme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "Silahla tehdit" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıldan 56 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca Kamış'ın saklandığı müşteki A.K'ye ait evde oturan tutuksuz sanıklar çoban M.S.Ö. ve eşi P.Ö'nün de "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Terörist Kamış ile P.Ö. ve M.S.Ö. hakkında açılan bu dava dosyası, Kamış hakkında aynı mahkemede açılan diğer davayla birleştirildi.

Önceki davanın iddianamesinde, sanık Kamış'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "kamu malına zarar vermek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 9 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Adnan Menderes Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Açıktan Aleyna Tilki Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 17:24:03. #1.14#
title