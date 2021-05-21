Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı
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Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Haberler | 3. Sayfa

Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı Çorum'un Sungurlu ilçesinde geçen hafta silahlı saldırı sonucu ateşli silah ile sırtından vurularak öldürülen Cemal Barun'nun cinayet zanlılarından B.

Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde geçen hafta silahlı saldırı sonucu ateşli silah ile sırtından vurularak öldürülen Cemal Barun'nun cinayet zanlılarından B.E, özel harekat timleri tarafından sabah saatlerinde saklandığı eve düzenlen operasyonda sonucunda yakalandı.

Sungurlu İlçesi'nde 11 Mayıs günü meydana gelen cinayette, ilçede sobacılık yapan Cemal Barun iş çıkışı evine gittiği sırada silahlı saldırı sonucu 3 şahıs tarafından ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firar eden şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet zanlılarından K.Y. 17 Mayıs yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Firari cinayet zanlılarından E.S. dün yakalanarak gözaltına alınmış, son firari şahıs B.E. ise bu sabah saatlerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Dün yakalanan E.S. ile bu sabah saatlerinde gözaltına alınan B.E. ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı
Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı
Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı
Cinayet zanlısı saklandığı evde böyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever

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