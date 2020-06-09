Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı
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Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 Haziran'da işlenen cinayetle ilgili olarak saklandığı evde yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı
09.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:46

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 Haziran'da işlenen cinayetle ilgili olarak saklandığı evde yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde 3 Haziran gecesi 00.40 sıralarında öldürülen Mert Togul (24) cinayetiyle ilgili Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığının takip ve araştırmaları sonucu elde edilen deliler kapsamında şüpheli olarak aranan Halil U. (30), JASAT, İstihbarat Timi ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde saklandığı evde 8 Haziran günü kıskıvrak yakalandı. Zanlı Halil U. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şehzadeler E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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