Cinayet zanlısı polise teslim oldu

Katil zanlısı: "Namusumu korudum"

SAMSUN - Samsun'da dün akşam bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Tahtacı'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Aşkın Pank sol göğsünün alt kısmının 2 yerinden yaralandı. Ağır yaralanan Aşkın Pank, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırganın olay yerine geldiği 60 plakalı otomobili burada bırakıp kaçtı. Samsun polisi her yerde katil zanlısı Erol Tahtacı'yı ararken, zanlı bugün öğlen saatlerinde İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, basın mensuplarının "Niçin öldürdün?" sorusuna, "Namusumu korudum. Evimin camlarını kırdı. Kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı" şeklinde cevap verdi.