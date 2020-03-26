Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Haber
Adana, 3. Sayfa

Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

26.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:11
Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eskiden husumetli olan iki grup arasında gece yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kavgada silahı kullandığı ileri sürülen Erdal E.Ç.'nin (32) yine aynı mahallede bir evde olduğu bilgisi üzerine buraya baskın düzenlendi. Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, iki katlı bir evin damında sıkıştırıldı. Üzerindeki iki bıçak ve elindeki pompalı tüfekle polislere direnen şüpheli Erdal E.Ç., ekiplerin yaklaşması durumunda intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri, ikna etmeye çalıştıkları zanlıyı bir süre sonra müdahale ederek yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E.Ç., Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haber
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:18:44. #1.14#
title