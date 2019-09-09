Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı.

09.09.2019 17:47
Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
KADIKÖY'de  kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili  gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik K.'yı  tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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