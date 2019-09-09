Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi (özel görüntülerle)
Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı.
09.09.2019 13:56
Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Olayla ilgili Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K. ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis memurunun delilleri çıkartması
-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması
-Hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi
-Şüphelilerin adliyeye girişleri
- İstanbul
Kaynak: DHA