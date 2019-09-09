Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi

09.09.2019 13:54

Kaynak: DHA

KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Olayla ilgili Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K. ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi.- İstanbul