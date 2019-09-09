Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi

KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı.

09.09.2019 13:54
Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi
KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Olayla ilgili Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K. ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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