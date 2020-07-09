Cinayet zanlısı kovalamaca sonucunda yakalandı Cinayet zanlısı kovalamaca sonucunda yakalandı Adana'da dün sabah saatlerinde öldüren berber kalfasının şüphelisi M.T kovalamaca sonucunda polise yakalandı Adana'da berber kalfasını tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli kovalamaca sonucunda polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Cinayet zanlısı kovalamaca sonucunda yakalandı

Adana'da dün sabah saatlerinde öldüren berber kalfasının şüphelisi M.T kovalamaca sonucunda polise yakalandı

ADANA - Adana'da berber kalfasını tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli kovalamaca sonucunda polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga'nın tabanca ile vurularak öldürülmesi sonucunda soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisini 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğuna dair ihbar aldı.

Polis, şüpheli M.T'nin gidebileceği yerlerde yoğun önlemler aldı. Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde polis söz konusu aracı seyir halinde görünce 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kavşaklarda ve ana caddeler önlem aldı.

Kaynak: İHA