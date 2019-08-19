Cinayet zanlısı kadın tutuklandı

19.08.2019 16:34

Ordu'da beraber yaşadığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muzaffer Önkol'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra teslim olan Safiye B.'nin işlemleri tamamlandı. Aybastı Adliyesinde ifadesi alınan ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Safiye B.'nin, Muzaffer Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi. - ORDU

Kaynak: İHA