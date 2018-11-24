Cinayet Zanlısı ile Azmettiricisi Tutuklandı

Sivas'ta Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait misafirhanede 2 kişiyi öldüren Alparslan Kepenek ile azmettiricisi olduğu iddia edilen şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta iki gün önce gece yarısı meydana gelen olayda iddiaya göre Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde çalışan garsonlardan Alparslan Kepenek (44) tartıştığı aşçı Özal Kızak (34) ve fırın ustası Mustafa Tutuş'u (39) tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Her iki kişi de olay yerinde hayatlarını kaybederken Alparslan Kepenek olaydan 15 saat sonra dağlık alanda yakalanmıştı.

Alparslan Kepenek, Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde cinayeti "namus" için işlediğini iddia ederek silahı boşandığı eski eşinin kardeşi Tanju Çokmak'tan aldığını ve olayı birlikte planladıklarını söylemiş ve bunun üzerine Tanju Çokmak da gözaltına alınmıştı. Cinayetin zanlısı Alparslan Ketenci ve azmettirdiği ileri sürülen Tanju Çokmak emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün Sivas Adliyesinde hakim karşısına çıkartıldı. Alpaslan Kepenek ve azmettirdiği ileri sürülen Tanju Çokmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS