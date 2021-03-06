Cinayet zanlısı hakim karşısına çıkarıldı
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Cinayet zanlısı hakim karşısına çıkarıldı

06.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:35
Cinayet zanlısı hakim karşısına çıkarıldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dün gece 87 yaşındaki kadını vahşice öldürdüğü belirlenen cinayet zanlısı A. Ç. (25) Nazilli'de hakim karşısına çıkartıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dün gece 87 yaşındaki kadını vahşice öldürdüğü belirlenen cinayet zanlısı A. Ç. (25) Nazilli'de hakim karşısına çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi merkez Beş Eylül Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Hanım Pınalı'nın evinin kapısını açık gören komşusu yaşlı kadını kontrol etmek için eve girdiğinde, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde bulmuştu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı kadının cinayete kurban gittiğini belirlemişti. Vücudunda çeşitli çizikler ve yaralar olan Hanım Pınalı'nın boğularak öldürüldüğünü belirleyen Polis ekipleri, titiz ve yoğun çalışma sonunda şüphelinin birçok hırsızlık kaydı bulunan Aytu Ç.(25) olduğunu belirledi. Zanlının olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Aytu Ç.'nin evinde yapılan incelemelerde kanlı atlet ve 450 TL nakit para ele geçirildi. İlk sorgusunda Hanım Pınalı'yı öldürdüğünü itiraf eden Aytu Ç., Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

87 yaşındaki Hanım Pınalı'nın katil zanlısı bugün adliyeye sevk edildi. Hanım Pınalı'ın cinayet öncesi ilçe pazarından elinde pazar arabası ile görüntüleri ise mobese kameralarına yansıdı. Nazilli Adliye Sarayı önünde bekleyen ve kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Aytu Ç. hakim karşısına çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zanlının öldürdüğü yaşlı kadını uzun süredir takip ettiği ve maaş gününü de bildiği ileri sürülürken, katilin aynı evden daha önce de hırsızlık yaptığı iddia edildi. - AYDIN

Cinayet zanlısı hakim karşısına çıkarıldı
Cinayet zanlısı hakim karşısına çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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