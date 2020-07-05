Cinayet zanlısı firari 7 yıl sonra yakalandı Kasten öldürme suçundan 7 yıldır firari olan S.E. jandarmanın operasyonu ile yakaldı.

Kasten öldürme suçundan 7 yıldır firari olan S.E. jandarmanın operasyonu ile yakaldı.

Edinilen bilgiye grö,e Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca kasten öldürme suçundan 7 yıldır aranmakta olan firari şüpheli S.E.'nin Edremit İlçesi Narlı Mahallesine gelip gittiği duyumu alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin katılımı ile yapılan kapsamlı operasyonda, şüpheli S.E. Narlı mahallesinde özel bir araçta yakalandı.

Araçta yapılan aramada şüpheli S.E.'ye ait 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla şüpheli S.E. hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA