Cinayet zanlısı ahırda yakalandı
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Cinayet zanlısı ahırda yakalandı

Niğde'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan şüpheli, ahırında saklanırken yakalandı.

06.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:19
Cinayet zanlısı ahırda yakalandı

'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan şüpheli, ahırında saklanırken yakalandı.


Niğde İl ekipleri Bor ilçesine bağlı köyünde 1997 yılında meydana gelen "adam öldürme" suçundan 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapsi bulunan N. K.'nin (55) Kaynarca köyünde bir hayvan ahırında saklandığı bilgisine ulaştı. JASAT ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla şüpheli N.K'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından N.K Niğde Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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