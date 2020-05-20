Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
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Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Sivas'ta 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

20.05.2020 20:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:41

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Sivas'ta 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SİVAS - Sivas'ta 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Paşabahçe mesire alanında meydana gelen olayda Çağadaş Ö. yanında bulunan silahla Ferhat Şahin'i öldürmüş, U.A.'yı yaralamıştı. Cinayet zanlısı Ö., olaydan 2 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Ö., Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısının adliyedeki işlemleri sürüyor.

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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