Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Tahtacı'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Aşkın Pank sol göğsünün alt kısmının 2 yerinden yaralandı. Ağır yaralanan Pank, 112 Acil ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklı saldırgan dün öğlen saatlerinde İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen Erol Tahtacı, sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.