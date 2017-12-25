Cinayet Zanlısı 7 Yıl Kaçabildi

Hakkari'de 7 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı, Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi ekiplerince 2010'da Hakkari'nin Geçitli Köyünde F.D'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi.



Arazi ve mezra anlaşmazlığı yüzünden F.D'nin öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan ve PKK/KCK terör örgütünün içinde yer aldığı iddia edilen R.K'nın akraba ziyareti için Van'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sokak ve istihbari çalışmalar sonucu şüpheli R.K'nın İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir çay ocağında olduğu tespit edilmesi üzerine, görevlilerimizce yapılan operasyonda A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli R.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli R.K, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."