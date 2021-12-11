Cinayet zanlısı 4 yıl sonra saklandığı evde yakalandı - Haberler
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Cinayet zanlısı 4 yıl sonra saklandığı evde yakalandı

Cinayet zanlısı 4 yıl sonra saklandığı evde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jasat timleri, 3 Ocak 2017 tarihinde Siverek ilçesine bağlı Ortanca kırsal Mahallesinde meydana gelen Ateşli Silahla Kasten Öldürme suçunun firari zanlısı N.G.'nin kaldığı adresi belirledi. Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

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