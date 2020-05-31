Cinayet zanlısı 2 yıl sonra İzmir'de yakalandı
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Cinayet zanlısı 2 yıl sonra İzmir'de yakalandı

Kars'ta pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren bir kişi 2 yıl sonra İzmir'de yakalandı.

Cinayet zanlısı 2 yıl sonra İzmir'de yakalandı
31.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:09

Kars'ta pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren bir kişi 2 yıl sonra İzmir'de yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2018 yılında V.Y. ve H.Y.'yi pompalı tüfekle öldüren ve 2 yıldır firari olarak aranan S.Ç.'nin İzmir'in Urla ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, fiziki ve teknik takip sonucunda S.Ç.'yi Urla'da yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç. Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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