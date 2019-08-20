Cinayet zanlısı 15 yıl sonra Muş'ta yakalandı
Adana'da 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, Muş'ta saklandığı evde yakalandı.
Adana'da 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, Muş'ta saklandığı evde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde adli makamlarca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 2004 yılında Adana'da meydana gelen cinayet olayının firari zanlısının Muş'ta saklandığı ikamette gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.