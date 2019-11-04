Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı

04.11.2019 10:30

? İstanbul'da 12 yıl önce cinayete karıştığı için aranan kişi, Diyarbakır'da çobanlık yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 2007'de İstanbul'da cinayete karıştığı için hakkında "kasten öldürme" suçundan arama kaydı bulunan firari H.D'nin sahte kimlikle merkez Sur ilçesi Esenbağ Mahallesi'nde çobanlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine mahalleye düzenlenen operasyon sırasında arazide jandarma ekiplerini görmesi üzerine kaçmaya başlayan H.D, kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, tutuklandı.

Kaynak: AA