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Cinayet zanlıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinayet zanlıları tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde silah vurulan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde silah vurulan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2021'de merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinde meydana gelen olayda, silahla vurulan S.E. isimli vatandaş hayatını kaybederken, Z.K. ise yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin B.Y., B.S. ve E.Y. olduğunu tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon yaparak şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Cinayet zanlıları tutuklandı

Cinayet zanlıları tutuklandı

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