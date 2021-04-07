Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
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Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan zanlılar emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan zanlılar emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde dün erkek kuaföründe meydana gelen silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Siverek Adliyesine sevk edildi. - ŞANLIURFA

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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