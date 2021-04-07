Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan zanlılar emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.