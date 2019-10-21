Cinayet Süsü'nün Aşıkları!

21.10.2019 08:29

Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen veMehmet Özgür'ün rol aldığı komedi filmi 'Cinayet Süsü'25 Ekim'de vizyona giriyor. 'Ölümlü Dünya'nın yaratıcı ekibi Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği "Cinayet Süsü" seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro Baş komiseri Emin (Uğur Yücel) ve ekip arkadaşları Asuman (Binnur Kaya), Salih (Cengiz Bozkurt), Dizdar Koşu (Feyyaz Yiğit), Alattin'in (Mert Denizmen) hikayesini konu alan film, yüksek temposu ve aşırı doz komedisiyle sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanacak.

Filmde, Cinayet Büro ekibinden Asuman ve Suç Uzmanı Dizdar Koşu, seri katili yakalamak için büyük bir çaba harcarken birbirlerine aşık olacaklar. Cinayet Süsü'nde Asuman ve Dizdar'ın, birbirlerini ilk gördükleri andan başlayan aşkları ve yakınlaşmak için sarf ettikleri çaba seyirciyi çok güldürecek. İki aşığın kahkaha dolu sahneleri ve kendilerine has aşk dolu diyalogları filmin fenomen sahneleri arasında yer alacak.

Filmin konusu: Film; ülkenin cinayet tarihindeki en gizemli vealışılmadık vakayı, çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu alıyor. Birbiri ardında yaşanan aksilikler, durmadan devam eden cinayetler ve ekip içinde filizlenen aşk herkesi çıldırmanın eşiğine getiriyor.

Kaynak: Bültenler