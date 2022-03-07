Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet Süsü ne zaman çıktı, hangi yıl çekilmiştir?
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Ali Atay'ın yönetip senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı Cinayet Süsü nerede çekildi? Sokaklarda suçlu kovalamanın fazlasıyla yer aldığı filmin çekimleri nerede yapıldı? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet Süsü ne zaman çıktı, hangi yıl çekilmiştir? Komedi türündeki film hakkında detayları sizler için derledik.
Cinayet Süsü nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit gibi usta isimlerin yer aldığı Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet Süsü ne zaman çıktı, hangi yıl çekilmiştir?
Cinayet Süsü, Ali Atay'ın yönetip senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı, başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Türk sinema filmidir. Cinayet Büro'da çalışan bir grup iflah olmaz dedektif, suç mahallerini boyalarla ve şiirlerle donatmaya meraklı bir seri katilin peşine düşer.
Yerli komedi filmi Cinayet Süsü; Galata, Balat Mercan, Yedi Kule Zindanları, Fatih ve Büyük Han gibi birbirinden farklı mekanda çekildi.
Film, 2019 yılında vizyona girmiştir.